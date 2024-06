Kolejny kryzys w rodzinie królewskiej. "To może ich sporo kosztować"

W ostatnich miesiącach kolorowe media żyły zniknięciem księżnej Kate. Dopiero po czasie na oficjalnej stronie monarchii pojawiła się informacja, że przyszła królowa przeszła operację jamy brzusznej i nie będzie pełniła swoich obowiązków aż do Wielkanocy.

Ulubienica Brytyjczyków zniknęła z życia publicznego na kilka miesięcy, co wywołało falę spekulacji. Pojawiły się plotki, że księżna wdała się w romans. Pałac Buckingham nie komentował medialnych doniesień. W marcu księżna ogłosiła, że walczy z nowotworem. Zatajenie choroby Kate przez monarchię wywołało potężny wizerunkowy kryzys, który pogłębia się od ostatnich sześciu lat.

Przez kolejne 20 lat budowali wizerunek szanowanej, kochającej się rodziny. Aż do 2017 roku, kiedy wybuchł skandal z księciem Andrzejem. Najmłodszy syn królowej Elżbiety miał odbyć stosunek płciowy z nieletnią na wyspie Jeffreya Eppsteina.

Trzy lata później na monarchię spadł kolejny cios. Książę Harry i księżna Meghan zrezygnowali z pełnienia obowiązków w rodzinie królewskiej. O kulisach swojego odejścia opowiedzieli w dokumencie "Harry i Meghan" . To wydarzenie jeszcze bardziej podzieliło rodzinę królewską i doprowadziło do konfliktu pomiędzy braćmi.

Zniknięcie księżnej Kate pogłębiło rysę na wizerunku brytyjskiej monarchii. "Komunikaty z Pałacu były zdawkowe i często pozostawiały wiele pytań. Pozostawiając ludzi tak długo bez odpowiedzi, dali pole do tworzenia setek teorii spiskowych" - dodaje Anna Orkisz.

Spekulowano, że książę wdał się w romans z Rose Hanbury , z którą przed laty miały łączyć go romantyczne relacje. Pojawiły się także plotki o związku księżnej Kate ze zmarłym członkiem rodziny królewskiej. Niektórzy twierdzili nawet, że księżna nie żyje, a opublikowane nagranie zostało wygenerowane przez sztuczną inteligencję.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!