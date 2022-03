Kuba Wojewódzki pokazał zdjęcie z ukochaną. Wcześniej mówił o jej ciąży

"No wreszcie. Jaki miły obrazek. Szkoda, żeby takie geny przepadły. Zawsze lubiłam pana. Dla jednych bezczelność, dla innych inteligencja, celność i dystans do siebie. Teraz pan zmiękł, bo ojcostwo to przywilej. Stał się pan z jedwabnej sznurówki, aksamitem", "Kuba romantyk. Tego jeszcze nie było", "Rozczulający obraz. Aż tak miękko się zrobiło" - czytamy pod najnowszym zdjęciem dziennikarza.