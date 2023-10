Kultowe scyzoryki Victorinox w niezwykłej odsłonie. Kolorowa zabawa praktyczną formą

Dlaczego zawsze warto mieć scyzoryk? W ramach kolekcji "Live To Explore" dostępne są modele Classic SD, Companion i Swiss Card Classic. Zostały dopasowane do oczekiwań współczesnych użytkowników i tak oto np. w modelu Companion znajdziecie innowacyjne narzędzie do otwierania paczek i pudełek, co jest ukłonem w stronę niesłabnącego boomu na zakupy internetowe.