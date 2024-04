Kup zamiast pelargonii. Latem nie pożałujesz

Tego o nasturcji mogłeś nie wiedzieć

Kwiaty nasturcji są jadalne i często stanowią dekoracje wielu posiłków jak np. owsianek czy sałatek. To jednak nie tylko ozdoba, lecz także ciekawe urozmaicenie smaku. Co więcej, owoce nasturcji można zbierać i z powodzeniem marynować. Słyszeliście kiedyś o "polskich kaparach"? Tak, to właśnie zamarynowane owoce tej rośliny. Liście nasturcji również są jadalnie - wprawni kucharze przyrządzają z nich smakowite pesto.