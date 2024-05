Kupiła psa z pseudohodowli. Zaapelowała do internautów

Na facebookowej grupie "Zachodniopomorskie Zwierzoluby" pojawił się post, którego autorka podzieliła się historią zakupu psa. Kobieta przekazała, że nabyła czworonoga na przysklepowym parkingu od osoby, która wstawiła ogłoszenie do internetu. Choć początkowo wydawało jej się, że wszystko z nim w porządku, szybko zaczęły się problemy.

Jak czytamy we wpisie - kobieta nie miała świadomości, że zakupiony przez nią maltańczyk pochodzi z pseudohodowli. Po zakupie zauważyli u niego pchły, a 14 maja trafił do weterynarza, który stwierdził, że szczeniak ma parwowirozę.

Kobieta zwróciła się też do osób, które mogły kupić zwierzaki od tej samej kobiety. "Apel do wszystkich, którzy tego samego dnia kupili pieski ze srebrnego busa! Idźcie do weterynarza i zróbcie test na parwowirozę. Tutaj ceną jest życie waszych maluszków" - napisała.