Pies sąsiada wciąż szczeka? Sprawdź, co robić. Przepisy mówią jasno

Szczekanie oznacza wiele rzeczy. Pies szczeka , żeby ostrzec nas przed zagrożeniem . W ten sposób daje znać, że coś się wydarzyło. Czasami robi to z radości czy po to, aby zwrócić na siebie uwagę. Problem zaczyna się wtedy, kiedy zaczyna uciążliwie ujadać , zakłócając przy tym mir domowy. Czy za szczekanie psa można dostać mandat?

Szczekanie to podstawowy sposób komunikacji u psów . Większość psów szczeka wyłącznie wtedy, kiedy chce coś zakomunikować , jednak niektóre psy robią to bez przerwy. Wówczas szczekanie staje się uciążliwie nie tylko dla domowników, ale i dla sąsiadów . Dźwięk niesie się po klatce, docierając nawet kilka pięter wyżej.

Zgłoszenie przyjęte w pozostałe godziny wiąże się z pouczeniem. Nie zmienia to faktu, że problem będzie się powtarzał. Jak uspokoić szczekającego psa? Skontaktuj się z psim behawiorystą. Ujadanie to częsty objaw lęku separacyjnego. Specjalista wskaże, jak obchodzić się z lękliwym psem. Jeśli zajdzie taka potrzeba, skonsultuj się z weterynarzem, który wdroży odpowiednie leczenia. I pamiętaj — to nie wina psa. Nie należy go za to karać, a wspierać i okazywać mu jak najwięcej miłości.