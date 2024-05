Miał być szczeniakiem shih tzu. Pokazała, co z niego wyrosło

W tym drugim przypadku bardzo istotne jest, aby dokładnie sprawdzić hodowlę oraz dokumenty, które posiada właściciel zwierzaka. Nie jest tajemnicą, że rasowe psy to niemały wydatek. A naciągaczy i oszustów nie brakuje, o czym opowiedziała w rozmowie z "Newsweekiem" Aastha Gupta.

Mieszkanka New Jersey była pewna, że kupuje szczeniaka rasy shih tzu. Psiak jednak znacznie przerósł prawdziwych przedstawicieli tej rasy i stał się... gwiazdą TikToka.

Zaraz po przyjeździe do hodowli było jasne, że szczeniak ma z rasą shih tzu niewiele wspólnego. Na jaw wyszło, że mama czworonoga to pitbull czerwononosy (nazwę zawdzięcza swojemu umaszczeniu).

Psiak jednak tak zauroczył Aasthę i jej rodzinę, że nie było mowy o niezabraniu go do domu. Wszyscy od razu zwrócili uwagę na nietypowy zgryz zwierzaka, który jeszcze bardziej ich ujął.

