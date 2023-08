Kupiła szczeniaka. Pokazała, co wyrosło z psa za 10 tys. zł

Tiktokerka publikująca pod pseudonimem "healinghoundz" przyznaje, że nie wyobraża sobie życia bez zwierząt. W domu ma już papugę, dwa koty, a także dziewięć innych psów. Marzyła o jamniku z rodowodem i po czasie spełniła swoje marzenie - kosztowało to równowartość ok. 10 tys. zł. Kiedy pies dorósł, okazało się, że z całą pewnością nie jest on rasowy.