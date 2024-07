Kupiła walizkę na wyprzedaży. Złapała się za głowę, gdy ją otworzyła

Sarai Jones zdecydowała się na zakup zagubionego bagażu w ramach jednej z wyprzedaży linii lotniczych. W nagraniu wideo, które zamieściła na platformie YouTube, opisała swoje zaskoczenie w związku z tym, co odkryła w środku. Okazało się, że nabyła prawdziwą perełkę.

Youtuberka wytłumaczyła, że taka sprzedaż odbywa się legalnie. Wystarczy, że właściciel zagubionego bagażu nie zgłosi się po odbiór we wskazanym czasie.

Bagaż, zdaniem Sarai, musiał należeć do starszej pani. W środku znalazła m.in. przewodowe słuchawki do telefonu lub odtwarzacza MP3, stary kapelusz z niebieską kokardą, lokówkę, trzy pary okularów, książkę, pocztówki, torebkę oraz coś, co wywołało u niej przerażenie.