Kiedy ruszają wyprzedaże? Znamy daty w popularnych sieciówkach

Czasem warto wstrzymać się z zakupem wypatrzonej w sieciówce perełki. Bo nie ma nic gorszego, jak zobaczyć tę rzecz na wyprzedażach i zorientować się, jak bardzo się przepłaciło. Często jest taniej nawet o połowę, choć przeceny potrafią wynosić nawet minus 70 czy 80 proc.

W takich sytuacjach najlepiej inwestować w klasyki, które posłużą wiele sezonów. Jednak dobrze wiemy, że trudno nie skusić się np. na spódnicę midi w panterkę, czyli element, który znajduje się w trendach i tego lata bije rekordy popularności.

Grunt, to kupować z głową i nie dać ponieść się emocjom. W końcu chodzi o to, by zaoszczędzić, a nie wyczyścić kartę kredytową ze wszelkich oszczędności. Letnie wyprzedaże zawsze startują w drugiej połowie czerwca. Warto jednak zapoznać się z konkretnymi datami.

Letnia wyprzedaż w Zarze

Największe emocje wzbudzają zawsze wyprzedaże w Zarze, czyli chyba najpopularniejszej sieciówce odzieżowej. W tym roku przeceniony letni asortyment będzie można kupować na stronie internetowej od 26 czerwca, a konkretnie od godziny 22. Warto jednak wiedzieć, że posiadacze aplikacji mobilnej mogą zacząć polowanie już o godzinie 20. Wyprzedaż w sklepach stacjonarnych rusza 27 czerwca. Te same daty dotyczą innych sklepów z sieci Inditex, tj. Bershki, Stradivariusa, Pull&Bear, a także Oysho.

Sieciówki odzieżowe ruszają z sezonowymi wyprzedażami

Kiedy zaczynają się sezonowe obniżki w Reserved? W przypadku polskiej sieciówki nie musimy już długo czekać. Wyprzedaż rozpocznie się bowiem 20 czerwca zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i online. Ten sam termin obowiązuje inne marki z grupy LPP: Mohito, Sinsay, House oraz Cropp.

A co z Mango? Przeceny wystartują tam również 20 czerwca, jednak osoby zapisane do klubu "Mango likes you" już teraz mogą kupować rzeczy 30 proc. taniej. Jeśli przebierać już nogami i z niecierpliwością czekasz na zakupowe szaleństwo, możesz wybrać się do H&M, gdzie wyprzedaże już trwają.

