Kupujesz okulary przeciwsłoneczne? Najpierw sprawdź, czy mają filtr

Okulary przeciwsłoneczne to chyba najważniejsze akcesorium na lato. Jednak warto pamiętać, że nie są one tylko modnym dodatkiem do stylizacji, lecz przede wszystkim mają chronić oczy przed słońcem tak, by nie wpłynęło ono na pogorszenie się wzroku. Dlatego do zakupu okularów przeciwsłonecznych należy podejść ze sporą dozą rozsądku. Choć dostępne są w większości sklepów, a nawet na rynkach czy bazarkach, to takie egzemplarze raczej nie będą posiadały filtra. Czy można to jakoś sprawdzić?