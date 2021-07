Co pić w upały przed snem? To banalnie proste!

Co pić w upały przed snem?

W najbardziej upalne dni powinniśmy pić to, co ciepłe. Napoje z lodem dodatkowo ochładzają nasz organizm, przez co sami zmuszamy wtedy ciało do ogrzania. Dlatego rozwiązaniem z sytuacji jest m.in. wypicie przed snem kubka ciepłej, ale delikatnej herbaty, która pobudzi gruczoły potowe do pracy, a w efekcie, szybko nas ochłodzi.