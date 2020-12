Kuriozalne zdarzenie w Warszawie. Flaga z błyskawicą zarekwirowana po miesiącu

Do kuriozalnej sytuacji doszło na zamkniętym osiedlu na warszawskim Ursynowie. Do jednego z mieszkań weszli policjanci, którzy bezceremonialnie zarekwirowali wiszącą na balkonie od miesiąca flagę Polski z dorysowanym symbolem Strajku Kobiet. Właściciel mieszkania był w kompletnym szoku, zwłaszcza że był sam z trójką dzieci.

Zastanawiająca interwencja

Jak wynika z opowieści mężczyzny, funkcjonariusze policji wyjaśnili, że anonimowa osoba przyszła na komisariat i złożyła zawiadomienie dotyczące wiszącej flagi z błyskawicą. Według zawiadamiającego mogło dojść do znieważenia symbolu narodowego. Jednak mężczyzna z mieszkania twierdzi, że nie otrzymał żadnego dokumentu potwierdzającego doniesienie, za to następnego dnia, gdy był na komisariacie dowiedział się, że materiały zostały przekazane do prokuratury celem wszczęcia postępowania.