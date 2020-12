Nowy felieton Marty Kaczyńskiej. Przypomina w nim o corocznym rytuale ojca

"Jako prezydent elekt obiecał, że jako głowa państwa każdego roku w rocznicę strzałów do robotników, będzie uczestniczyć w uroczystościach pod pomnikiem Grudnia '70. Przez wszystkie lata swojej tragicznie przerwanej prezydentury przyjeżdżał nad ranem do Gdyni, by stanąć ramię w ramię z ofiarami ofiar i bohaterami tamtych dni" - napisała Kaczyńska.