12-latka urodziła dziecko. Nikt nie widział, że jest w ciąży

Według doniesień hiszpańskich mediów, zaledwie dwunastoletnia dziewczynka urodziła zdrowego chłopca. Zdarzyło się to w regionie Kantabrii w północnej Hiszpanii. Rodzina nie zauważyła odmiennego stanu nastolatki, aż do rozpoczęcia akcji porodowej - informuje gazeta "El País". Urzędnicy z pomocy społecznej, którzy opiekowali się rodziną, tłumaczyli, że nic nie wskazywało na to, że dziewczynka jest w ciąży. W szkole również nikt tego nie zauważył.