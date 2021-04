Kurpińska ma problem w pracy? Tylko u boku Prokopa czuje się komfortowo

Paulina Krupińska zanim na dobre rozgościła się w show-biznesie i została gwiazdą stacji TVN, w której obecnie prowadzi program śniadaniowy, robiła karierę jako modelka. Jej uroda została wyróżniona w konkursach piękności. W 2012 zdobyła tytuł Miss Mazowsza, później wygrała wybory Miss Polonia, dzięki czemu reprezentowała Polskę w wyborach Miss Universe 2013. Koronę najpiękniejszej Polki nosiła aż do 2016 roku.

Piękny wygląd może być atutem w pracy w telewizji, ale jak się okazuje, duży wzrost już niekoniecznie. Paulina Krupińska mierzy prawie 180 cm. I choć wiele kobiet marzy o tym, by mieć długie nogi jak modelka, to nie zdają sobie sprawy z tego, ile mogłyby im sprawić kłopotów.

Prowadząca "Dzień dobry TVN" przez swój wzrost często spotyka się z problemami w pracy. Gdy prowadzi program, imprezę lub koncert w duecie z mężczyzną, musi uważać na to, jakie ma buty. Nie może sobie pozwolić na wysokie szpilki lub obcasy na platformie, ponieważ dodatkowe 10 czy 12 centymetrów mogłyby spowodować, że przewyższy swojego partnera.

– Nie da się ukryć, że jestem dość wysoka, a to nie zawsze działa na moją korzyść. Wiele razy, gdy prowadziłam program lub jakieś wydarzenie, musiałam się zastanawiać, czy mogę włożyć szpilki, czy jednak muszę mieć płaskie obuwie, by nie być wyższa od partnera – mówi "Faktowi" Krupińska.

– Ostatnio prowadziłam z nim imprezę i był to dla mnie niesamowity komfort, bo przy Marcinie każda kobieta może być w szpilkach, a on i tak będzie wyższy od niej – śmieje się Krupińska w rozmowie z tabloidem.

