Kurtka na wiosnę, którą wybrała Anna Wendzikowska to must-have sezonu. Uniwersalna i stylowa

Kurtka dżinsowa na wiosnę, ale też lato

Wendzikowska zdecydowała się na monokolorystyczny look. Błękit zdecydowanie należy do jej faworytów wśród kolorów. Prezenterka zestawiła kurtkę dżinsową ze zwiewną sukienką, zakończoną masywną falbanką. Do tego włożyła sneakersy w tym samym kolorze.