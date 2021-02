WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Przepisy

Przepisy Gwiazdy

Gwiazdy FIT

FIT Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Przepisy Gwiazdy FIT Najnowsze Popularne Moda + 1 kurtki na wiosnę Dzisiaj, 18-02-2021 14:08 Kurtki wiosenne damskie, które dopełnią stylizację w 2021. Sprawdź, co warto wybrać w tym sezonie! Mimo że zima jeszcze na dobre nie odpuściła, to wydłużający się dzień napawa nas optymizmem, zwiastując rychłe przyjście cieplejszej pory roku, czyli długo wyczekiwanej wiosny. Już teraz warto zapoznać się z najnowszymi trendami w modzie, aby móc zacząć kompletować garderobę na nowy sezon. W poniższym artykule bierzemy na tapet krótkie okrycia wierzchnie, czyli kurtki. Jakie fasony królują wśród trendów na wiosnę 2021? Zapoznaj się z naszym zestawieniem! Share Kurtki wiosenne to różnorodność wzorów i kolorów Źródło: Materiały prasowe Materiał Partnera: Domodi.pl Trendy na wiosnę 2021 - nowości tego sezonu Jeszcze rok temu nikt nie spodziewał się, że pokazy mody będą odbywać się online lub z ograniczoną liczbą widzów. Cały świat - w tym fashion - musiał dostosować się do nadzwyczajnych warunków związanych z epidemią. Projektanci w swoich kolekcjach również odpowiedzieli na globalną sytuację i społeczne nastroje. Co zobaczyliśmy w kolekcjach największych domów mody? Zwrot ku wygodzie i naturalnym materiałom, co zapewne tłumaczyć można światowym lockdownem i pracą zdalną. Komfortowe fasony w neutralnych barwach (pastelach czy kolorach ziemi) zdominowały projekty The Row, Tory Burch czy Hermesa. Projektanci potraktowali także wiosnę 2021 jako okres rozkwitu i nadziei - stąd bogactwo wzorów oraz kolorów. Kwieciste printy, motywy orientalne i kunsztowne hafty znaleźć można m.in. u Prady, Christophera Kane'a oraz Dolce&Gabbany. Przejdźmy teraz od ogółu do szczegółu. Jakie okrycia wierzchnie - konkretnie kurtki wiosenne damskie - zostały okrzyknięte hitami tego sezonu? Na jakie fasony warto postawić tej wiosny? Sprawdzamy propozycje sieciówek i marek online! Crop jacket, czyli krótka kurtka na wiosnę 2021 Były crop top, crop shirts, pora zatem na crop jackets! Krótszy fason kurtki tej wiosny dominuje wśród propozycji od Isabel Marant oraz Miu Miu. Jak nosić taką kurtkę, aby wyglądać kobieco i modnie? Z fasonem crop najlepiej współgrają doły z wysokim stanem (spodnie, spódnice i eleganckie spodenki). Taki zestaw doskonale podkreśli kobiece proporcje oraz w pełni zakryje ciało. Jeśli chcesz dodatkowo uzyskać efekt figury typu klepsydra, wybierz kurtkę crop z szerokimi ramionami. Materiały prasowe Źródło: Materiały prasowe Kolorowa kurtka ze skóry - powrót lat 80. W tym sezonie żegnamy klasyczną kurtkę ze skóry w czarnym kolorze. Tegorocznej wiosny należy postawić na kolor! Zainspiruj się modą lat 80. i 90. i kultowymi fasonami vintage, czyli jednorzędowymi kurtkami do bioder z szerokim, wywijanym kołnierzem. Ten model znów powraca do łask! Must-have'ami są kurtki w odcieniu butelkowej zieleni, intensywnej czerwieni oraz bieli. Noś je prostymi jeansami oraz botkami na wysokim obcasie. Całość uzupełni czapka typu bosmanka oraz skórzana nerka. Szerokie ramiona i oversize na wiosnę 2021 Jeśli nie lubisz taliowanych i dopasowanych fasonów ubrań, mamy dla Ciebie świetną wiadomość. Oversize króluje także wśród okryć wierzchnich! Męskie kurtki o kroju marynarki, przerysowane fasony z masywnymi ramionami, a także obszerne pikowane bomberki to hity tej wiosny! Pamiętaj, aby reszta stylizacji - dla zachowania proporcji - była w miarę dopasowana, w przeciwnym razie dodasz sobie kilogramów. Z takimi kurtkami najlepiej będą wyglądać wąskie rurki lub obcisłe spódnice z dzianiny. Materiały prasowe Źródło: Materiały prasowe Kwiaty, orientalne wzory i tweedowy print Wiosna 2021 to również bogactwo wzorów i kolorów. Jeśli kurtka ma odgrywać w Twojej stylizacji główną rolę, wybierz wielobarwny model ze swoim ulubionym motywem. Projektanci tej wiosny stawiają na kwiecisty print oraz orientalny wzór inspirowany japońskimi kimonami. Alternatywą dla tych wzorów jest klasyczny tweed lub brytyjska krata. Kurtki w tym wzorze będą pasować do stylizacji preppy, a także do zestawów na co dzień z mokasynami lub skórzanymi oksfordami. Materiał Partnera: Domodi.pl Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze