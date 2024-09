Kurzajewski zakrył pamiątkowy tatuaż. Smaszcz komentuje

Maciej Kurzajewski na przedramieniu miał wytatuowane imiona swoich dzieci oraz byłej żony, Pauliny Smaszcz. Przeglądając wpisy prezentera na Instagramie, można zauważyć, że "Paulina" zniknęła, a w jej miejscu pojawiła się Statua Wolności. Tym samym Kurzajewski niejako "wymazał" symbol, który w pewien sposób łączył go z dawnym życiem.

