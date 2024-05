Upiekli bakłażana i wywołali burzę w sieci. Ekspert zabrał głos

Internauci pozostawili pod nagraniem wideo mnóstwo komentarzy, zachwycając się szybkością przygotowania dania oraz jego smakiem. Z tego wszystkiego przepisem zainteresował się znany dietetyk. Co ma do powiedzenia w temacie "kurzopkowej" wariacji na temat pieczonego bakłażana?

Katarzyna Cichopek oraz Maciej Kurzajewski nie należą już do ekipy prowadzących "Pytanie na śniadanie". Para nie stoi jednak w miejscu. Od pewnego czasu prowadzi wspólny podcast "Serio?". Udziela się również w mediach społecznościowych, m.in. wrzucając nagrania ze wspólnego gotowania. Przepis na zapiekanego bakłażana skradł serca internautów i to zarówno chwytliwą nazwą, jak i łatwością w przygotowaniu.

Przepisowi, który zrobił niemałe wrażenie na użytkownikach Instagrama, postanowił przyjrzeć się znany doktor dietetyki Michał Wrzosek. Co wynika z analizy poszczególnych składników "kurzopkowego" dania?

Ekspert wspomniał też, jakie korzyści zyskamy z jedzenia czosnku, bazylii oraz dzięki dodaniu do swojej potrawy oliwy. Biorąc pod uwagę słowa doktora dietetyki, można się skusić na zaproponowane przez celebrytów danie - świetnie się nada np. na kolację.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!