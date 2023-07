Kwaśniewska w żałobie. Bardzo cierpi

Kim była Kaya Mirecka-Poss?

Właściwie Hanna Adela Czech urodziła się w 1924 roku w Piekarach Śląskich. W trakcie II Wojny Światowej i zajęciu Śląska przez Niemców została zesłana na roboty do hotelu w Jeleniej Górze, a następnie do obozu dla nieletnich. O traumatycznych przeżyciach była stanie opowiedzieć dopiero wiele lat później. Po wojnie wyemigrowała do Anglii, gdzie zdobyła tytuł magistra Działu Mody. Po 15 latach wróciła do kraju, gdzie pracowała jako projektantka. Była zaangażowana w otwarcie sklepów Mody Polskiej.