Kwintesencja śródziemnomorskiej sztuki kulinarnej – odkryj intrygujący smak i niebanalne przepisy

Ciekawe włoskie inspiracje na pomidory. Odkryj aromatyczną moc połączenia pomidorów i ziół zamkniętych w poręcznym słoiczku – gotowych do użycia zaraz po otwarciu. Bruschetta OLE! to fuzja smaku, aromatu i koloru w dwóch odsłonach. Pierwsza z nich to wersja klasyczna – połączenie soczystych pomidorów i starannie dobranej mieszanki ziół. Druga z nich to doskonała kompozycja pomidorów, czosnku i oregano. Oba wariant są aromatyczne i łatwe do wykorzystania w różnych daniach. Te idealnie skomponowane produkty to MUST HAVE w kuchni każdego ceniącego sobie nie tylko niepowtarzalny smak i jakość, ale też niebanalność w kulinarnych połączeniach.