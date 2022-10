Kwitnące storczyki przez cały rok. Dzięki tym trikom jest to możliwe

Zadbaj o storczyki

Są niezwykle efektowne i w niezwykły sposób upiększają wnętrze. Storczyki to bez wątpienia jedne z bardziej okazałych roślin domowych. Kiedy rozkwitają ich kwiatostany, skupiają cały wzrok. Nie tylko przez swoje piękno, ale także przez to, że nie jest to zjawisko tak powszechne, jakbyśmy sobie życzyli. Marzeniem każdego posiadacza tej rośliny jest jej długowieczność. Zdarza się jednak, że te wyjątkowe kwiaty kwitną przez chwilę. Co zrobić, żeby kwitły cały rok?