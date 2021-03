Lady Gaga świętuje urodziny. Pochwaliła się prezentem od ukochanego

Niedawno Lady Gaga obchodziła 35. urodziny. Od początku swojej kariery muzycznej pojawiała się wysoko na listach przebojów, a jej piosenki są znane na całym świecie. Artystka wielokrotnie szokowała swoimi teledyskami oraz stylizacjami. Zawsze podąża wyznaczoną przez siebie ścieżką, dzięki czemu osiąga sukcesy zawodowe.

Lady Gaga cały czas wzbudza silne emocje. Przede wszystkim za sprawą łączenia kariery muzycznej z filmową. Za piosenkę "Shallow" do filmu "Narodziny gwiazdy" zdobyła Oscara, choć była jeszcze nominowana do tej nagrody także za rolę pierwszoplanową. Od pewnego czasu Lady Gaga tworzy szczęśliwy związek, co udowodniła ostatnim wpisem.

Wspaniałe urodziny Lady Gagi

Po wspaniałym sukcesie filmu "Narodziny gwiazdy" regularnie pojawiały się plotki o romansie Lady Gagi z aktorem Bradleyem Cooperem. Rodzące się uczucie między nimi było widoczne praktycznie na każdym kroku, co podsycały tylko portale plotkarskie. Po kilku miesiącach rzekomego romansu, pojawiła się informacja o tym, że para się rozstała, bo Cooper nie był gotowy na poważny związek.

Ostatecznie pogłoski przycichły, a Lady Gaga zajęła się realizacją kolejnych planów zawodowych. Do wokalistki uśmiechnęło się szczęście. Poznała Michaela Polansky’ego, który znany jest ze swojej działalności charytatywnej. Są razem już od blisko roku i wiele wskazuje na to, że gwiazda w końcu odnalazła upragniony spokój.

Jakiś czas temu ujawniono, że Lady Gaga i Bradley Cooper ponownie będą razem współpracować przy nowej płycie wokalistki. Tym sposobem gwiazda chciała udowodnić, że stare doniesienia o niej i aktorze są wyssane z palca i mają dobre przyjacielskie relacje. Na dodatek Lady Gaga pokazała ostatnio zdjęcie, które świadczy o tym, że pomiędzy nią a Polanskym wszystko jest w porządku.

28 marca Lady Gaga skończyła 35 lat. Niestety tego dnia nie mogła być ze swoim ukochanym, ale jej chłopak wykazał się niezwykłą inwencją i wysłał prezent jubilatce.

"Kiedy twój chłopak wysyła ci wszystkie kwiaty w Rzymie na twoje urodziny. Kocham cię skarbie. Nie mogę się doczekać, aż będę w domu z tobą i naszymi psami. T o wszystko, o czym marzę" - napisała Lady Gaga po zdjęciem, na którym przytula się do olbrzymiego kosza pełnego kwiatów.

Pod postem wokalistki nie zabrakło setek gratulacji i życzeń z okazji okrągłych urodzin: "Wszystkiego najlepszego Królowo", "Kochamy Cię. Jesteś najwspanialszą kobietą na planecie", "Jesteś najsilniejszą kobietą, jaką znam. Wszystkiego najlepszego", "Słowa nie oddadzą naszych emocji i miłości do Ciebie".

