Wstrząsające wideo dot. aborcji w Polsce. "Ból byłby tysiąc razu gorszy"

Bohaterką krótkiego nagrania jest Paulina, Polka, która - jak opowiada - aktywnie wspiera Strajk Kobiet od momentu jego powstania. Kobieta wyznała, że była razem ze swoimi przyjaciółkami niemalże na wszystkich marszach prochoice, lecz nie spodziewała się, że kiedyś to ona stanie się "ofiarą" zakazu aborcji.

"Ból tysiąc razy silniejszy"

Kobieta wyznała, że gdyby nie zabieg, byłaby zmuszona urodzić dziecko, które nie miałoby szans na przeżycie. Paulina we wzruszających słowach opowiedziała o swojej historii. "Mówi się, że dziecko, to jak się je weźmie na ręce, wynagrodzi cały ten ból" - mówi w filmie kobieta i dodaje, że ona nie miałaby nawet tego, a ból, który by jej towarzyszył podczas rodzenia martwego dziecka, byłby tysiąc razy gorszy. Jak opowiada Paulina, przeprowadzono zabieg aborcji dzięki orzeczeniu od psychiatry. Lekarza pomogli jej znaleźć aktywiści prochoice.