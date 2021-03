Łagodna pielęgnacja i mycie z Białym Jeleniem

Każdemu z nas zależy na kompleksowej pielęgnacji i czystości skóry oraz włosów. Są one codziennie narażone na zmienne warunki atmosferyczne, a także wysuszane przez klimatyzację czy ogrzewanie wewnątrz pomieszczeń. Skuteczne i łagodne kosmetyki są więc konieczne w codziennej higienie i pielęgnacji. Jest to ważne dla wszystkich, bez względu na wiek.

Seria Biały Jeleń Łagodzenie jest idealnym rozwiązaniem dla każdego, kto oczekuje od kosmetyków działania na kilku poziomach, a szczególnie dla osób ze stwierdzoną alergią lub atopią, których skóra jest bardziej wrażliwa i wymagająca.

Mycie z serią Biały Jeleń Łagodzenie

Każdą pielęgnację skóry i włosów zaczynamy od ich mycia i oczyszczania. Jest to pierwszy krok, którego nie wolno pomijać. Warto korzystać w tym celu z odpowiednich kosmetyków, np. tych z serii Biały Jeleń Łagodzenie. Znajdziemy w niej: płyn micelarny, żel do mycia twarzy, żel peelingujący do twarzy, mydło naturalne oraz szampon dermatologiczny do włosów i skóry głowy.

Płyn micelarny doskonale oczyszcza twarz nie tylko z makijażu, ale również z zanieczyszczeń. Poradzi sobie nawet z wodoodpornymi kosmetykami. Nie powoduje łzawienia ani szczypania oczu. Tym samym sprawdza się również u osób korzystających ze szkieł kontaktowych. W składzie płynu znajdziemy mocznik, który poprawia jędrność i miękkość skóry, a także nawilżającą glicerynę i pantenol o właściwościach kojąco-łagodzących.

Żel do mycia twarzy ma za zadanie delikatnie oczyścić skórę, przygotowując ją do dalszych zabiegów. W jego skład wchodzą ekstrakt z korzenia imperaty cylindrycznej oraz prowitamina B5. Kosmetyk ma przyjazne dla skóry pH i nie narusza jej bariery lipidowej. Oczyszcza skórę z nadmiaru sebum, makijażu i zanieczyszczeń, pozostawiając ją odświeżoną oraz nawilżoną. Żel ma działanie kojące i łagodzące. Dodatkowo zmiękcza i wygładza naskórek, uelastyczniając go i nie powodując uczucia ściągnięcia czy wysuszenia.

Równie przyjemny i skuteczny w stosowaniu jest żel peelingujący do twarzy z serii Biały Jeleń Łagodzenie. Delikatnie masuje i oczyszcza twarz, nie wysuszając jej. Dzięki drobinkom kwasu polimlekowego, preparat złuszcza, a następnie usuwa martwy naskórek. Żel zawiera też ekstrakt z czarnej jagody, który nawilża, wygładza i nadaje skórze miękkości. Dodatkowo działa przeciwzapalnie, więc zapobiega pojawianiu się zaskórników i wyprysków. Po użyciu pozostawia uczucie czystości i świeżości.

Całe ciało dokładnie oczyścimy i umyjemy mydłem naturalnym, w którego skład wchodzi olej ze słodkich migdałów i pantenol. Mydło z serii Biały Jeleń Łagodzenie działa łagodząco, zmiękczająco i wygładzająco. Dzięki niemu skóra jest skutecznie nawilżona i pozbawiona nieprzyjemnego zapachu.

Z kolei włosy i skórę głowy delikatnie, ale efektywnie umyjemy, stosując szampon dermatologiczny z serii Biały Jeleń Łagodzenie. Po jego użyciu włosy są gładkie i zwiększają swoją objętość. Z kolei skóra głowy zmniejsza podatność na podrażnienia i nie swędzi. Szampon ułatwia rozczesywanie i niweluje elektryzowanie się włosów. Aktywny hydrolizat pszeniczny wchodzący w skład kosmetyku sprawia, że włosy są nawilżone, wzmocnione i elastyczne. Przy regularnym stosowaniu stają się one wyraźnie zdrowsze i pełne blasku.

Pielęgnacja z serią Biały Jeleń Łagodzenie

Samo oczyszczenie skóry nie jest wystarczające, by była ona pełna życia, zdrowa i piękna. Do skutecznej pielęgnacji konieczne jest również stosowanie odpowiednich kosmetyków, takich jak krem do twarzy, krem do rąk i balsam do ciała serii Biały Jeleń Łagodzenie.

Dzięki ich zastosowaniu, zadbamy o kompleksową i wielopoziomową pielęgnację twarzy i ciała. Kosmetyki te zawierają:

1. Kwas bosweliowy, który łagodzi podrażnienia i zmniejsza skłonność do ich pojawiania się.

2. Ekstrakt z kadzidłowca wykazujący działanie wygładzające, tonizujące, regenerujące, ściągające i uelastyczniające skórę.

3. Olej ze słodkich migdałów działający łagodząco i natłuszczająco. Ma on też właściwości ochronne, odżywiające, regenerujące oraz wygładzające.

4. Prowitamina B5 skutecznie i szybko odżywia skórę. Działa łagodząco i kojąco oraz zapobiega odwodnieniu skóry.

5. Ekstrakt z imperaty cylindrycznej zabezpiecza naskórek przed wysuszeniem i ma właściwości nawilżające.

Regularnie stosując kosmetyki myjące i pielęgnujące z serii Biały Jeleń Łagodzenie, skutecznie zadbamy o swoją skórę i włosy. W ten sposób poprawimy ich kondycję, odpowiednio nawilżymy i zapobiegniemy podrażnieniom powstającym w wyniku działania czynników zewnętrznych.