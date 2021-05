Lara Gessler niczym Magda Gessler. Odwzorowała jej stylizację z młodości

Z czasem zrozumiała zachowanie matki. "Powoli dojrzewałam do wybaczenia. Zrozumiałam słabości, którym uległa. To dlatego dzisiaj możemy być przyjaciółkami" - przyznała później. Z kolei Magda tak mówi dziś o swojej córce: "Czasem mam wrażenie, że zamieniłyśmy się rolami. To Lara jest moją matką, a ja jej córką. Przywołuje mnie do porządku, upomina, wskazuje drogę".