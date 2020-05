Syn Magdy Gessler mówi o adopcji dziecka. Poruszające wyznanie Tadeusza Müllera

Tadeusz Müller – adopcja dziecka

Dotychczas Tadeusz nie myślał o tym, by mieć dziecko. Teraz, gdy jego siostra Lara jest w ciąży, poczuł, że chciałby zostać ojcem. – Muszę przyznać, że ciąża Lary trochę mnie zainspirowała, żebym i ja już został tatą. Zobaczymy więc, co przyniesie niedaleka przyszłość – wyznał "Faktowi" kucharz.

W przeciwieństwie do siostry, Müller niekoniecznie marzy o naturalnych staraniach. – Jestem zdrowy i nie ma żadnych przeciwwskazań, żebym miał swoje biologiczne dziecko. Ale na świecie jest tyle niekochanych dzieci, że mam dużą potrzebę podzielenia się z nimi miłością – stwierdził.

Pytany wcześniej o sformalizowanie długoletniej relacji z Blanką Zawadą, Tadeusz odpowiedział wymijająco, że nie mają na to czasu. – Myślę, że ślub jest czymś naturalnym, jeśli dwoje ludzi się kocha. Tylko trzeba mieć czas i wolną głowę, żeby go zorganizować. Na razie ciągle gdzieś biegniemy – wyjaśniał we wcześniejszym wywiadzie dla Plejady.