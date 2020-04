Lara Gessler zarabia na siebie od 8. roku życia. "Nie biorę od mamy pieniędzy"

Lara Gessler już jako dziecko chciała być niezależna. Nie miała zamiaru korzystać z wpływów swoich rodziców – znanych restauratorów. W ostatnim wywiadzie wyznała, że jest samodzielna.

– Od 8. roku życia nie biorę od mamy pieniędzy. (…) A od 12. roku życia przepracowałam całe lato. Bardzo wyrywałam się do pracy ze względu na to, by ludzie nie traktowali mnie jako córkę właścicieli restauracji, tylko jako równą dziewczyną – wyznała Lara Gessler w rozmowie z portalem Plejada.

Lara Gessler o swojej niezależności finansowej 31-latka po ukończonych studiach z socjologii przeprowadziła się do Londynu, by spróbować swoich sił jako kucharka. Jak mówiła kilka lat temu, chciała sprawdzić, czy jej umiejętności się same obronią.

– Z listem rekomendacyjnym oraz CV chodziłam po hotelach, które mnie interesowały. Od drzwi do drzwi. Londyńczycy byli bardzo zdziwieni, bo chyba od 20 lat nikt tam już tak nie robi – opowiadała. Gessler zaczęła na próbę pracować w restauracji z gwiazdką Michelin. Rok później wróciła do Polski i w wieku 25 lat przejęła jeden z lokali należących do jej matki, "Słodki Słony".

Od tamtej pory Lara coraz częściej pokazywała się na salonach. Dziś chętnie udziela się w mediach, również tych społecznościowych. 31-letnia cukiernik budzi ciekawość – nie tylko pod względem zawodowym. Duże emocje wzbudził jej rozwód z Pawłem Ruczem, a teraz związek z Piotrem Szelągiem.

