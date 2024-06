Zaszalała ze strojem na evencie. Nie wiadomo, na co patrzeć

W karnawale robią prawdziwą furorę, jednak latem rzadko po nie sięgamy. Cekiny nie bez powodu kojarzą nam się przede wszystkim z chłodniejszymi porami roku. Edyta Herbuś udowodniła jednak, że w tym sezonie to prawdziwy hit. Uwagę zwracają również nieoczywiste dodatki.

Wiosną oraz latem sięgamy przede wszystkim po naturalne i przewiewne materiały, które idealnie sprawdzają się podczas upalnych dni. Popularnością cieszą się: len, bawełna, a nawet jedwab. Ale Herbuś miała inny pomysł na stylizację. Znalazła sposób, by na evencie przyciągnąć spojrzenia.

Tego typu kreacja idealnie sprawdziłaby się nie tylko na imprezie karnawałowej, ale również na weselu. W dodatku decydując się na tak strojną sukienkę, nie trzeba martwić się o zbyt wyszukane dodatki, bowiem to właśnie ona miała grać w tym przypadku pierwsze skrzypce.

Edyta Herbuś nie przestaje nas zaskakiwać. Uwagę zwróciła nie tylko jej cekinowa sukienka, ale również dodatki, które do niej dobrała. One również kojarzą się z... zimą.

Tancerka uzupełniła swój look różowymi kozakami na obcasie, które kolorystycznie świetnie współgrają z błyszczącą kreacją. Latem raczej nie zdecydowalibyśmy się na tego typu buty - w słoneczny dzień wydają się być nieco "za ciężkie". Ale Edyta Herbuś lubi eksperymentować z modą.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!