Bikini poszło w odstawkę. Kostium Herbuś nie ma sobie równych

Edyta Herbuś to jedna z najpopularniejszych tancerek. Rozpoznawalność i sympatię Polaków zyskała za sprawą udziału w tanecznym show "Taniec z Gwiazdami". W 2005 roku partnerowała na parkiecie Jakubowi Wesołowskiego, a rok później Marcinowi Mroczkowi. Próbowała swoich sił również w aktorstwie. Edyta Herbuś zagrała m.in. w "Pierwszej miłości" i "Barwach szczęścia".

Edyta Herbuś zrezygnowała ze skąpego bikini. Zaprezentowała alternatywę na nowy sezon. Tancerka wybrała jednoczęściowy strój kąpielowy na jedno ramię, który pięknie wymodelował sylwetkę . Sięgnęła po kolor nieba, który zestawiła z kobiecą fuksją - ten odcień różu z domieszką purpury to idealny wybór dla brunetek.

Najnowszy post Edyty Herbuś poruszył internautów. Pod zdjęciem z Omanu posypały się ciepłe słowa. "Jak zwykle zjawiskowa i przepiękna", "Piękna", "Bogini", "Ale syrenka" - to tylko niektóre z nich. Fani dopytywali też o kostium kąpielowy tancerki.

