Przyszła na premierę "Bridgertonów". Odsłoniła plecy w cekinowym topie

O tym wydarzeniu mówiło się jako o towarzyskim wydarzeniu sezonu. Warszawska śmietanka mogła poczuć się niczym angielska socjeta żyjąca w XIX wieku, a to wszystko za sprawą uroczystej premiery drugiej części 3. sezonu serialu "Bridgertonowie" , czyli absolutnego hitu Netfliksa.

Aktorka i tancerka zestawiła błyszczący top z czarną spódnicą na gumce, która powłóczyła po ziemi . Uwagę zwraca "pognieciona", prześwitująca tkanina. I choć zestaw ten mógł być w teorii kompletnym "niewypałem", to nie da się ukryć, że Herbuś wyglądała naprawdę świetnie. Uzupełnieniem stylizacji stała się czerwona minitorebka.

Magdalena Lamparska zdecydowała się na śnieżnobiały garnitur z klasyczną marynarką i spodniami palazzo. Jednak doskonale wiedziała, co robi, wkładając ponadto gorsetowy top , a szyję zdobiąc chokerem z materiałowym kwiatem w wersji XL.

Spośród mężczyzn warto wyróżnić Filipa Cembalę, który wskoczył w jasnoróżowy garnitur niczym Ryan Gosling na premierze "Barbie". Polski aktor włożył ponadto koszulę z czarnego, prześwitującego materiału . Ta zwracała uwagę ze względu na trójwymiarowy detal, który miał nawiązywać do eleganckich strojów szlachciców z XIX wieku.

