Łatwo je pomylić z pieprzykiem. Są równie groźne, co dorosłe kleszcze

Wiosna to czas budzenia się do życia wielu gatunków zwierząt, w tym także pajęczaków. Te, nie dość, że nie są przez nas lubiane, często są też dla nas groźne, jak w przypadku kleszczy oraz ich mniejszych wersji - nimf. Przypominające ziarenka maku, niestety są bardzo trudne do wypatrzenia, co sprawia, że w tym czasie warto mieć oczy dookoła głowy. Nimfy są bowiem równie groźne, co dorosłe osobniki. Także przenoszą choroby.