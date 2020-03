Laura Prepon musiała przerwać ciążę. "Mąż trzymał mnie, gdy płakałam"

Laura Prepon to amerykańska aktorka znana z serialu "Orange Is The New Black". W ostatnim czasie napisała autobiografię, w której przyznała m.in., że nie mogła donosić drugiej ciąży. Pojawiły się komplikacje zagrażające życiu 40-latki.

Laura Prepon straciła dziecko (Getty Images)