Lauren Butler robi furorę w sieci. Ludzie pokochali ją za szczerość i krągłości

23-letnia Lauren Butler nie miałaby szans trafić do agencji modelek, wziąć udziału w sesjach zdjęciowych czy, tym bardziej, prezentować ubrania od projektantów na wybiegu. Jednak Instagram pozwolił jej zaistnieć – konto przebojowej Amerykanki obserwuje w tym momencie aż 3,3 mln użytkowników!

Modelka plus size

Butler urodziła się w 1998 roku, a pierwsze zdjęcie na Instagramie opublikowała, gdy miała zaledwie 16 lat. Wówczas nikt właściwie nie słyszał o modelkach plus size, a jedna z nich - Ashley Graham - dopiero przecierała szlaki dziewczynom noszącym większy rozmiar.

23-latka chętnie fotografuje się w krótkich sukienkach z głębokimi dekoltami, obcisłych bluzach, białych jeansach czy topach odsłaniających brzuch. Dziewczyna stroni o retuszu i pewnie też tym przekonała do siebie tysiące ludzi stęsknionych za normalnością i walczących o prawdziwy obraz ciała w mediach.

Z miłości do ciała

Lauren jest oczywiście przedstawicielką ruchu body positive – sama jest dumna ze swojego ciała, nie wstydzi się cellulitu, rozstępów czy wałeczków i zachęca do takiej postawy innych. Jak widać skutecznie - pod zdjęciami Amerykanki pojawia się mnóstwo komplementów, podziękowań i gratulacji.

Co myślicie o działalności internetowej Lauren? Dalibyście jej "lajka"?

