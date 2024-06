Lawenda pokryje fioletem cały balkon. Tego triku pozazdroszczą sąsiedzi

Aby lawenda kwitła obficie, podstawowym krokiem jest właściwe przygotowanie gleby. Lawenda najlepiej rośnie w glebie przepuszczalnej, o zasadowym odczynie. Dodatek piasku czy żwiru do podłoża poprawi drenaż, co zapobiegnie gniciu korzeni.

Lawenda uwielbia słońce. Aby zapewnić jej najlepsze warunki wzrostu i kwitnienia, posadź ją w miejscu dobrze nasłonecznionym. Minimum 6 godzin dziennego światła słonecznego to podstawa. W takich warunkach lawenda odwdzięczy się obfitym kwitnieniem.

Jeśli chcesz, by fioletowe kwiaty obficie pokryły twój ogród lub balkon, koniecznie wykorzystaj ten naturalny nawóz. Aby go wykonać będą potrzebne skorupki od jajek , które wystarczy wymieszać z wierzchnią warstwą gleby, a następnie zalać je wodą i odstawić na kilka dni. Gotową mieszanką możesz podlać lawendę.

Oprócz nawozów warto pamiętać o regularnym przycinaniu. To jedna z najważniejszych czynności pielęgnacyjnych, które należy wykonywać regularnie, aby utrzymać zdrowie rośliny i stymulować ich kwitnienie. Najlepszym czasem na przycinanie lawendy jest wczesna wiosna lub późne lato, po zakończeniu kwitnienia. Usuwanie przekwitłych kwiatostanów pozwoli roślinie skierować energię na rozwój nowych pąków.

Chociaż nawożenie jest korzystne dla wielu roślin, lawenda jest wyjątkiem. Nadmierne nawożenie, zwłaszcza nawozami azotowymi, może prowadzić do bujnego wzrostu liści kosztem kwiatów. Wystarczy zastosować niewielką ilość nawozu organicznego na początku sezonu wegetacyjnego. Z tego powodu zaleca się stosowanie nawożenia organicznego tylko raz w roku, najlepiej na wiosnę.

