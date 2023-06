Podlej tym lawendę. Będzie bujna jak nigdy

Podlej tym lawendę. Wkrótce sobie podziękujesz

Jeśli chcesz, żeby twoja lawenda rosła bujnie i wysoko, przygotuj domowy nawóz, składający się wyłącznie z naturalnych składników — wody i skorupek jaj. Jak go przygotować? Do niewielkiego garnka wsyp skruszone skorupki jajek i zalej je wodą. Całość zagotuj, a następnie, pozostaw do ostygnięcia. Tak przygotowany nawóz przelej do butelki i odstaw go w ciemne miejsce na przynajmniej tydzień.