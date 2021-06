Dorota Segda była molestowana na planie filmowym. "Biłam tego rosyjskiego gwiazdora, skądinąd sympatycznego człowieka"

Aktorka o roli w "Na dobre i na złe"

Artystka odniosła się też do swojego udziału w kultowym serialu "Na dobre i na złe". Przyznała, że sama sobie poniekąd wybrała rolę dyrektorki szpitala w Leśnej Górze, kiedy dostała propozycję zagrania postaci, która jej się kompletnie nie podobała. Dodała, że pracę nad produkcją uważa za cudowne doświadczenie. "Na początku to był właściwie jedyny serial emitowany w telewizji, więc po niedzielnym obiedzie oglądało go średnio 8 mln osób. Był niesamowicie popularny. Teraz żaden serial nie ma takiej widowni" – skomentowała.