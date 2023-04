Leciały do Smoleńska. Jedna poprosiła: "Panie dyrektorze, wróćmy"

"Panie dyrektorze, wróćmy"

Lot do Smoleńska obsługiwała także Barbara Maciejczyk, która, jak wspominali znajomi, "potrafiła cofnąć pana premiera na miejsce". To właśnie ona na 14 minut przed katastrofą podeszła do dyrektora protokołu MSZ, prosząc: "Panie dyrektorze, wróćmy".