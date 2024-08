Lecisz na wakacje tanimi liniami? Tych miejsc w samolocie lepiej unikać

Wybór odpowiedniego miejsca w samolocie to nie lada wyzwanie. W przypadku tanich linii lotniczych ma to związek nie tylko z naszą wygodą, ale również ceną, którą za nie płacimy. Okazuje się, że w przypadku Ryanaira możemy przeżyć spore zaskoczenie, gdy tylko wejdziemy na pokład.

To, gdzie w samolocie siedzimy, może mieć ogromny wpływ na przebieg całej naszej podróży. Wiele osób chce siedzieć przy oknie. Właśnie dlatego wykupują oni właśnie tego typu miejsca, które często nie należą też do najtańszych.

Nie wszyscy wiedzą, że decydując się na miejsca w rzędach 11, 12 i 33 może czekać na nas niemała niespodzianka. Okazuje się bowiem, że nawet jeśli na mapie samolotu udostępnionej wcześniej przez przewodnika, będzie znajdowało się tam okno, w rzeczywistości może go tam nie być. Właśnie dlatego podczas zakupu naszych miejsc warto ich unikać.

W dodatku miejsca usytuowane właśnie w tych rzędach znajdują się blisko łazienki. Dla wielu osób jest to dobra wiadomość, jednak niektórym może przeszkadzać nie tylko wydobywający się z niej zapach, ale także kolejki tworzone przez innych pasażerów.

Chcąc podróżować w jak najbardziej komfortowych warunkach, warto wiedzieć, które miejsca w samolocie są najlepsze. Portal ladbible.com zdradził, że w tym przypadku należy wybierać rzędy od 15 do 18. Są one bowiem umieszczone z dala od skrzydeł, dzięki czemu będziemy mogli bez przeszkód podziwiać widoki za oknem.

