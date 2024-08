"Taksówkami plebs jeździ". Tak zachowują się Arabowie w Zakopanem

Zwiedzających Zakopane Arabów ponoć poznamy nie tylko po charakterystycznych strojach. Ci turyści mają bowiem swoje szczególne upodobania co do przemieszczania się po mieście i okolicznych terenach. Okazuje się, że Arabowie... gardzą taksówkami i wyjątkowo niechętnie nimi podróżują. Mają ku temu jeden powód, a także szczególne wymagania, co do wybieranych pojazdów.