Najnowsze Popularne Wideo + 5 szkołapsychologiapsycholog dziecięcydr Aleksandra Piotrowskapowrót do szkół Dzisiaj, 18-05-2021 17:21 Lęk przed powrotem do szkół. Dr Aleksandra Piotrowska radzi, jak go pokonać W programie „Newsroom” gościła dr Aleksandra Piotrowska, psycholożka dziecięca. Została spytana m.in. o trudny powrót dzieci do szkół po wielomiesięcznej nauce zdalnej. Z jakimi lękami się mierzą i jak można je pokonać? Zdaniem psycholożki, te obawy nie są niczym zaskakującym. Najpierw była rozpacz spowodowana zerwaniem kontaktów z rówieśnikami, później coraz wyraźniej obserwowało się u dzieci powolne wycofywanie się, zanik energii, wręcz apatię i bierne pogodzenie się z tym, że świat wygląda już inaczej i nic się nie da z tym zrobić. – Dzieci będące w takim stanie dowiadują się o kolejnej zmianie. To normalne, że towarzyszy im lęk przed nowym – mówi dr Piotrowska. Rozwiń pani doktor coraz częściej nie tyl … Rozwiń Transkrypcja: pani doktor coraz częściej nie tylko nauczyciela ale tak że przede wszystkim rodzice i same Dzieci mówią o lęku przed powrotem do szkoły wiem że te dzieci sukcesywnie oczywiście do szkoły wracają po wielomiesięcznym wielo tygodniowym zamknięciu w domu Czym jest spowodowany ten ręki przede wszystkim jak z tym mlekiem walczyć żeby dzieci mogły normalnie z powrotem w szkole funkcjonować lęk nie jest niczym zaskakującym i ci którzy mają na co dzień jest z dziećmi do czynienia Szkoda że pracownicy Ministerstwa do nich nie należą podejmują decyzje dotyczące losów dzieci osoby które mają z dziećmi do czynienia obserwowały Od wielu miesięcy jak zmienia się postawa dzieci i wobec edukacji zdalnej wobec zamknięcia w domach po początkowych protestach i rozpaczy wywołanej tym zerwę kontaktów z rówieśnikami do rakiem normalnych przerw wygłupów w czasie lekcji i tak dalej u dzieci coraz wyraźniej szczególnie powiedzmy od lutego może od stycznia w tym roku coraz częściej mieliśmy okazję obserwować takie wycofywanie się już nie było buntu była raczej apatia zanik energii tak jak pogodzenie się z tym że najwyraźniej No ten świat tak już teraz będzie wyglądał takie nasze życie nic się na to nie poradzi I teraz dzieci w takim stanie a przynajmniej spora ich część w takiej właśnie rezygnacji a Pati No nagle dowiadują się że przed nimi kolejna zmianę że muszą wracać do tego o czym powoli już zaczynali zapominać lęk przed nowym przed zmianą przecież mili państwo to nie jest tak że te same dzieci wrócą do tych samych klasy z których w październiku wyszły Przecież w tym te dzieci stały się w części w sobie innymi osobami urosły tyły albo schudły cera im się poprawiła albo pogorszyła pewne rzeczy w innych rzeczach zapomniały przecież przed nimi teraz na nowo poznawanie się w klasach ustalanie kto jest w dalszym ciągu moim przyjacielem znajomym A na kogo to już raczej nie mogę liczyć pani doktor czyli Innymi słowy to jest na nowo takie powrót do tego środowiska i społeczności szkolnej i ostatnie pytanie jakąś Pytanie czy tego powrotu do szkoły bardzo dzieci czy może też nauczyciele którzy również będą musieli wrócić do troszkę innej rzeczywistości Myślę że wszystkie trzy strony zaangażowane w szkole dzieci nauczyciele ale także rodzice