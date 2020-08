Lekarz z Krakowa odwołał swój ślub. Po tym, co widzi na co dzień

Grzegorz Siwek jest anestezjologiem w szpitalu w Krakowie. Po tym, co widzi na co dzień w pracy, zdecydował się odwołać swój ślub. - W tej sytuacji jest to ryzyko. Ryzyko dla najbliższych, kolegów z pracy. Nie chciałbym zafundować komukolwiek tego, co na co dzień widzę w szpitalu – stwierdził w programie TVN Uwaga.

Lekarz z Krakowa odwołał swój ślub. Zdjęcie ilustracyjne (Getty Images)