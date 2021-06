Lekkie i subtelne makijaże – jak je wykonać?

Puder, róż i bronzer – jakie wybrać?

Do wykonania idealnego lekkiego makijażu potrzebne będą także puder, róż i opcjonalnie bronzer. Puder dobierzmy, podobnie jak bazę, odpowiednio do rodzaju cery. Do cery suchej sprawdzi się puder sypki, do tłustej i normalnej wybierzmy puder prasowany. Róż to kosmetyk, który pozwala wymodelować twarz i wyeksponować atuty urody. Nadaje też cerze zdrowy wygląd i subtelny rumieniec. Do wykonania lekkiego makijażu doskonale nadaje się róż rozświetlający, z odbijającymi światło drobinkami. Nada on twarzy blasku i młodzieńczego wyglądu. Możemy też zastosować klasyczny róż w kremie.