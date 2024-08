Bije na głowę jarzynową i gyrosa. Przepis jest banalnie prosty

Polacy uwielbiają sałatki - najlepiej te, które zawierają nie tylko warzywa i mięso, ale także sosy na bazie majonezu czy jogurtu greckiego. To dlatego jednymi z najpopularniejszych sałatek w Polsce są gyros i jarzynowa, które pojawiają się na stołach podczas większości imprez rodzinnych czy świąt. A gdyby tak zaskoczyć rodzinę czymś innym? Sałatka warstwowa jest tak pyszna, że w mig zdobędzie serca wszystkich.

Przepis na sałatkę warstwową

Sałatka warstwowa jest podobna do sałatki gyros, lecz znacznie lepsza. Jej tajemniczym składnikiem jest sos, który powstaje na bazie jogurtu greckiego, ogórka, czosnku i koperku. To świetny pomysł na dodatek do wiosenno-letnich dań. Przepis na nią pochodzi z profilu Kulinarne przygody na YouTubie.

Jak zrobić sałatkę warstwową?

Składniki na sałatkę:

2 filety z kurczaka,

2 sałaty rzymskie,

jasna część pora,

puszka kukurydzy,

czerwona papryka,

przyprawa gyros.

Składniki na sos:

1,5 szklanki jogurtu greckiego,

ogórek szklarniowy,

pęczek koperku,

2 ząbki czosnku,

łyżka oliwy z oliwek,

łyżka soku z cytryny,

odrobina soli i pieprzu.

Przygotowanie sałatki warstwowej

Przygotowanie sałatki należy rozpocząć od sosu. Umyj ogórka szklarniowego i zetrzyj go na tarce ze skórką. Posól go i odstaw, a następnie odciśnij z nadmiaru wody. Ogórka przełóż do miski, dodaj jogurt grecki, sok z cytryny i oliwę z oliwek. Posiekaj koperek i przeciśnij czosnek przez praskę. Dorzuć do całości. Posyp pieprzem i wymieszaj.

Następnie zajmij się warzywami i mięsem do sałatki. Porwij sałatę rzymską i ułóż na dnie miski. Kurczaka pokrój na kawałki i podsmaż na patelni w przyprawie gyros. Wyłóż go na sałatę. Dodaj warstwę sosu, kukurydzę i pokrojoną w kostkę czerwoną paprykę.

Przedostatnią warstwą sałatki jest pokrojony jasny por. Ostatnią - druga warstwa sosu, lekko posypana koperkiem. Sałatkę warstwową możesz podać od razu. Smacznego!

