Dodaj do sałatki jarzynowej. Już nigdy nie zrobisz jej inaczej

Sposób na przechowanie sałatki jarzynowej

Zdaniem wielu osób sałatka jarzynowa (przechowywana w lodówce) jest odpowiednia do zjedzenia jedynie przez trzy dni. Jeżeli chcemy jednak cieszyć się nią znacznie dłużej, istnieje na to prosty sposób. Przy jej robieniu, podzielmy ją na dwie części. Jedną, z dodatkiem majonezu, podajmy od razu do zjedzenia, a drugą, bez majonezu, odłóżmy do pojemnika, a następnie włóżmy do lodówki. Majonez jest produktem, przez który sałatka jarzynowa może się znacznie szybciej zepsuć. Bez niego przetrwa nawet do siedmiu dni.