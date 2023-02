Lepszy seks zawdzięczają jednemu. Wielu nie chce o tym słyszeć

Tyle samo ankietowanych stwierdziło jednak, że nie widzi problemu w przebywaniu zwierzęcia nawet w tym samym pokoju, w którym dochodzi do czułości, a co więcej - że ich życie seksualne stało się dzięki temu... lepsze. Dlaczego? Tego nie umieli niestety do końca wytłumaczyć. Możliwe, że jest to związane z poczuciem bezpieczeństwa.