Posmaruj tym meble. Zwierzęta nawet się nie zbliżą

Jednym z powodów, dla których koty drapią meble, jest chęć zadbania o swoje pazurki. Psy (zwłaszcza szczeniaki) gryzą meble, by rozładować energię, a czasem robią to po prostu z nudów. Często takie zachowanie nie podoba się ich opiekunom, którzy z ogromną starannością dobierali meble do swoich salonów, sypiali i kuchni. Co zrobić, by skutecznie zniechęcić pupila do takich nawyków. Mamy na to genialny trik.