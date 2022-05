Lesia walczy o życie trzyletniej córki. Od roku nie widziała syna, który został z babcią w Ukrainie

- Eva jest obecnie leczona chemioterapią w połączeniu z immunoterapią. Do szpitala jedziemy około południa, a wieczorem wracamy do domu. Każda wizyta w szpitalu to dla niej bardzo trudny moment, to zawsze ból i łzy. Nie da się do tego przyzwyczaić. Gdybym mogła, wzięłabym na siebie całe cierpienie, aby utrzymać ją przy życiu – mówi Lesia, która robi wszystko, by córka nie czuła, jak jej mama bardzo się boi.