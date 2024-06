Letnie trendy w biżuteryjnych dodatkach

Słoneczna pogoda, soczysta zieleń i błękit nieba zachęcają, by latem nieco zaszaleć z biżuterią… i prezentować się równie promiennie, jak wakacyjna aura. Dodajmy do tego festiwale, wyjazdy, długie wieczory spędzone z przyjaciółmi i okazuje się, że wakacyjna szkatułka z biżuterią po prostu musi zapełnić się modnymi dodatkami do każdej stylizacji!

Nawet jeśli przez resztę roku stawiasz na bardziej minimalistyczne rozwiązania, wakacyjny luz i beztroska zachęcają, by pozwolić sobie na odrobinę ekstrawagancji przy wyborze biżuterii – zdecydować się na mocny kolor, nietuzinkowy kształt lub oryginalny rodzaj połyskującego dodatku. Co zatem wybrać? Koniecznie coś z oferty Apart!

Poczuj się jak (mała) syrenka

Jeśli chodzi o wakacyjne trendy beauty & fashion, od kilku sezonów niepodzielnie króluje #mermaidcore. Ten look łączy w sobie to, co kochamy najbardziej! Nieco nieujarzmioną fryzurę w stylu messy beach waves z wielką dawką blasku! Gramy w nim akcentami holograficznymi w makijażu oka czy przy wyborze rozświetlacza i nie żałujemy ich sobie! W końcu liczy się tu efekt nie z tego świata… A jeśli o blasku mowa, nie możemy zapomnieć o biżuterii! Dozwolone są tu wszelkie odcienie… niebieskości! Topazy London Blue, turkusy, szafiry, akwamaryny to powinien być twój pierwszy wybór, jeśli chodzi o kamienie ozdobne. Ich paleta w naturalny sposób przywodzi na myśl głębię oceanu i budzi skojarzenia z cudami podwodnego świata. Jeśli zatem chcesz poczuć orzeźwiającą morską bryzę w ciągu dnia, zdecyduj się na delikatną zawieszkę, kolczyki lub bransoletkę nimi ozdobioną, a po zmierzchu, dla wzmocnienia efektu, dodaj do nich wyrazisty pierścionek oraz oszałamiający naszyjnik!

Ambasadorka marki Apart Julia Wieniawa w biżuterii z kolekcji Perły; Apart.pl © materiały partnera

Postaw na kolor

Lato to nie tylko błękity, co na pewno ucieszy te z nas, którym estetycznie nie po drodze z morskimi głębinami. Wakacyjne słońce z każdego kolory wydobywa to, co w nim najlepsze i najbardziej połyskliwe. Jeśli zatem nie szukasz niebieskiej ochłody, baw się różnobarwnym połączeniem ametystów i peridotów, które stanowią bazę uroczych, pastelowych naszyjników, pierścionków i zawieszek, a swój gorący temperament (idealnie pasujący do temperatury za oknem!) podkreśl biżuterią z odważnych rubinów. Gwarantujemy, że nie przejdziesz w niej niezauważona i poczujesz się jak prawdziwa królowa. Pamiętaj także, że na muśniętej słońcem skórze wspaniale prezentują się perły. Ich biel podkreśli opaleniznę, która – na zasadzie kontrastu – podbija blask tego wyjątkowego klejnotu. W kwestii wyboru kruszcu i oprawy polecamy żółte złoto. Jego ciepłe refleksy doskonale harmonizują się z tonacją wakacyjnego słońca.

Ambasadorka marki Apart Julia Wieniawa w biżuterii z kolekcji Kolory; Apart.pl © materiały partnera

Graj motywami

Wakacyjna biżuteria czerpie też ze świata natury i typowych dla niej motywów. Letnie stylizacje w jasnych kolorach i z lekkich tkanin będą doskonałym tłem dla złotych i srebrnych motyli, ozdobionych kolorowymi kamieniami oraz delikatnych, misternie wykonanych kwiatów. Oba te motywy są niezwykle wdzięczne i dziewczęce, i sprawdzą się zarówno w formie pierścionka, jak i romantycznej zawieszki. Podobnie dzieje się z typowo wakacyjnym motywem, wpisującym się zresztą w trend #mermaidcore, czyli muszlą. W tym sezonie warto dodać ją jako kolorowy akcent do bransoletki z linii Charms i Beads lub wybrać złote kolczyki zdobione perłą. W stylizacji bardziej boho idealne odnajdzie się sznurkowa bransoletka ze srebrną muszlą.

Ambasadorka marki Apart Julia Wieniawa w biżuterii z kolekcji Etno; Apart.pl © materiały partnera

Obudź w sobie #festivalove

A jeśli już o boho mowa… Lato to czas festiwali muzycznych, wianków, powiewnych, długich sukienek, dobrej zabawy, ale też szukania siebie i równowagi. I nic nie wyraża tych potrzeb lepiej niż eksperymenty z biżuterią i gra z jej przekazem! Jeśli w duchu jesteś dzieckiem-kwiatem, które poszukuje harmonii z naturą, pokaż to światu poprzez wybór biżuterii z jogicznymi motywami. Zawarte w niej odniesienia do planet, mandali, kwiatów lotosu czy yin i yang, dadzą ci poczucie bycia tu i teraz i ułatwią osiągnięcie wewnętrznej harmonii. Wytrawne i odważne festiwalowiczki z kolei docenią niebanalne i odważne rozwiązania, takie jak ultramodne bransoletki na nogę lub koralikowa różnorodność!

Płatna współpraca z marką Apart